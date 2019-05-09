فيديو| خالد سليم يهنئ ابنته كنزي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد سليم مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يهنئ ابنته كنزي بعيد ميلادها.

وظهرت كنزي في الفيديو بالحديقة، وعلق خالد:" ربنا يحميكي ويبارك فيكي ويجعلك انتي وأختك الذرية الحسنة".

يذكر أن خالد سليم أجري عملية جراحية مؤخرًا ، لإزالة كيس دهني في الأحبال الصوتية.

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