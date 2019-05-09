ناصر القصبي يكشف عدد مشاهدات تغريدته عن اعتذار القرني.. ويطالب رموز الصحوة بهذا الأمر

كشف الفنان ناصر القصبي عدد مشاهدات تغريدته والتي نشرها عن اعتذار الشيخ عائض القرني للسعوديين.

وقال القصبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: تغريداتي حول أعتذار الشيخ عايض شاهدها 4 مليون قارئ وهذا يدل على أثر الشيخ في الناس. ويظل هذا الأعتذار مهماً في قيمته و توقيته ولعل الشيخ عايض بحضوره القوي يكون قدوة لغيره. لو خرج رموز الصحوة اليوم باعتذار مماثل لأستقبله الناس بحفاوة وشيئا فشيئاً سيجف منبع التطرف والتشدد لدينا.

وكان الشيخ الدكتور عائض القرني اعتذر على الهواء مباشرة باسم “الصحوة”، للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيّقت على الناس.

وعقب اعتذار القرني قال القصبي: تقول بكل شجاعة أعتذر أعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظاً . اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتاب ناقد مفصل من داخل هذه الحركه تكشف فيه بهدوء وعمق و وضوح أصولها ومع من أرتبطت وكيف نشأت وكل رموزها ونهجها وكواليسها و مخططاتها هذه هي الشجاعة وغيره استهلاك إعلامي.