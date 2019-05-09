شاهد: لأول مرة الحيان يكشف عن لحظة اتخاذه قرار اعتزال التمثيل.. وسر خلاف القصبي والسدحان

روى الفنان فهد الحيان موقفاً طريفاً له مع الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان أثناء تصوير مسلسل طاش ما طاش ، كاشفا في الوقت ذاته ملابسات وأسباب اتخاذه قراراً باعتزال التمثيل.

وخلال استضافته في برنامج “رادار طارئ” على قناة “روتانا خليجية”، أضاف أن قرار اعتزاله جاء في لحظة غضب؛ حيث كان حزيناً ومستاءً من طريقة معاملة الممثلين في تلك الفترة.

وأشار إلى أنه فوجئ بانتشار خبر اعتزاله على كل وسائل الإعلام، وجاءته عدة مكالمات بعدها لإثنائه عن ذلك.

وقال إن شخصية “هزار” الشهيرة التي جسّدها في مسلسل طاش ما طاش فيها كثيراً من طفولته وشخصيته الحقيقية، مضيفاً أنه حدث خلاف كبير بين القصبي والسدحان عمن سيجسّد دور “والد هزار” في المسلسل حتى اتفقا في النهاية.