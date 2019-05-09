في وسط هذا الكم الدرامي الرمضاني الكبير، تشهد بعض المسلسلات لقطات بارزة، وبالأخص في حلقاتها الأولى تخطف أنظار وقلوب المشاهد إليها.
ومن أبرز المشاهد التي حصلت على تأثير جماهيري كبير، مشهد الفنانة دنيا سمير غانم "الخليجي" في مسلسلها "بدل الحدوتة 3" ، والتي تنكرتفيه بشخصية مطربة خليجية تدعى "فواحة" تقوم بدويتو غنائي مع الفنان "هشام جمال"، نجحت دينا في التحدث باللهجة الخليجية بطريقة فكاهية أخرجت المشهد بشكل مميز، واختتم المشهد بأغنية "تعال تعال" وغنت فيه دنيا
وكان المشهد الآخر الذي تصدر الساحة الدرامية هو مشهد انهيار الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها "زي الشمس" بعد علمها بعلاقة شقيقتها "فريدة" وهي ريهام عبدالغفور، بخطيبها "عمر" الذي يقوم بدوره أحمد السعدني قبل ميعاد زفافهم بأسبوعين، فتصرخ في وجهها غير مصدقة ماتقوله، وتذهب إلى خطيبها في شقة الزوجية، حاملة مزيج من العبارات بين اللوم والتوسل والسماح.
كانت هذه تفاصيل خبر خليجية دنيا سمير غانم وانهيار دينا الشربيني يتصدران المشهد الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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