بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار بفستان أبيض في زفاف أختها

احتفلت الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، بزفاف اختها بارتدائها فستان أبيض من تصميم المصمم اللبناني "نيكولا جبران". وتميز تصميم الفستان بأنه قصير ومغطي بالريش، أوف شولدر، واعتمدت مكياج أسموكي بألوان النود الترابية من قبل خبيرة ومغطي بالريش، أوف شولدر، واعتمدت مكياج أسموكي بألوان النود الترابية من قبل خبيرةالتجميل "داني كامل"، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى من إنسدال بعض الخصل منها بأنامل مصفف الشعر اللبناني "توني صوايا"، ونسقت مع إطلالتها بإقراط متدلية الماسية "مجوهرات يسيان".

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