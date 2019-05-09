كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يناقش التقرير الأول حول آداء الشاشات في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوة بالمجلس الأعلة لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد، وذلك بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان، سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات.

كما تستعرض اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

يحضر الاجتماع جمال شوقي رئيس اللجنة، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، كما يحضره مديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة.