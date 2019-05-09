كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلي للاعلام" يناقش التقرير الأول حول آداء الشاشات في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام اجتماعا بعد قليل لمناقشة التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد

بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات كما تستعرض اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

يحضر الاجتماع جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي ، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب وأحمد سليم الامين العام وعبدالجواد ابوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، كما يحضره مديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة .