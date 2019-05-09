كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريهام عبدالغفور تصدم جمهور "زي الشمس" في الحلقة الثالثة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "زى الشمس"، أحداثاً ساخنة، حيث اعترفت النجمة "ريهام عبد الغفور" "فريدة" بالحمل من "عمر" وهو خطيب شقيقتها الذى يجسده الفنان "أحمد السعدنى" .وهو ما سبب صدمة للجمهور المتابع للمسلسل ولنوعية الشخصيات التي اعتادت عليها عبد الغفور والتي فاجئت المشاهدين بشخصية جديدة ومحورية في هذا المسلسل .

وفى مشهد مؤثر للغاية، ابدعت فيه "ريهام عبد الغفور" بالقليل من الكلمات ولكن بتعبيرات من العين وبلغة الجسد فى محاولة اخبار اختها انها ليست فقط تحب خطيبها ولكنها أيضاً حامل منه، وإنها حاولت مرارا السفر للبعد عنه ولكنه لم تقدر.

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وكان الحدث الأهم في المسلسل هو اختفاء "فريدة" شقيقة "نور" وتقوم بدورها "دينا الشربينى" ، لتكشف ابنتها أنها راسلتها مؤكدة أنها في أبو ظبي، ولكن "نور" تحلم بها مقتولة في بركة مياة.

يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، والمسلسل بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.