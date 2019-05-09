شاهدوا.. ريهام سعيد تدخل المستشفى بعد خلافها مع أيتن عامر

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كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 مساءً - تناقل عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للإعلامية المصرية ريهام سعيد ظهرت فيها من على سرير المستشفى التي دخلتها بسبب تعرضها لوعكة صحية.
وتأتي هذه الصورة في ظلّ الخلاف الذي حدث بينها وبين الممثلة المصرية أيتن عامر والتصريحات المتبادلة بينهما، والتي بدأت بعد أن قالت عامر بأن سعيد لا تملك خبرات في التمثيل وتظل مذيعة في النهاية، ونشرت ريهام صورة لها عبر صفحتها الخاصة وكتبت أنها لن ترد على ما قالته أيتن عامر احتراما لشقيقتها الكبرى الممثلة وفاء عامر ولأن ردها سيكون قاسياً.
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