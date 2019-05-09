شاهدوا.. مذيع يلقى عقابه بعد أن شبّه طفل الأمير هاري وميغان ماركل بـ”القرد”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 مساءً - جدل كبير أثارة المذيع البريطاني ​داني بيكر​ الذي يعمل في إذاعة “بي بي سي 5″، بعد أن نشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لرجل وامرأة وبينهما قرد يمسك بيد كل منهما وعلّق عليها بالقول:”الطفل الملكي يغادر المستشفى”.

وبعد إنتشار هذه الصورة وإعتبارها إهانة قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فصله عن عمله.

وكانت ميغان، زوجة ​الأمير هاري​، وضعت مولودها في الساعات الأولى من الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم “آرتشي”، وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا، ويتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

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