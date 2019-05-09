- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 03:56 مساءً - جدل كبير أثارة المذيع البريطاني داني بيكر الذي يعمل في إذاعة “بي بي سي 5″، بعد أن نشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لرجل وامرأة وبينهما قرد يمسك بيد كل منهما وعلّق عليها بالقول:”الطفل الملكي يغادر المستشفى”.
وبعد إنتشار هذه الصورة وإعتبارها إهانة قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فصله عن عمله.
وكانت ميغان، زوجة الأمير هاري، وضعت مولودها في الساعات الأولى من الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم “آرتشي”، وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا، ويتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مذيع يلقى عقابه بعد أن شبّه طفل الأمير هاري وميغان ماركل بـ”القرد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.