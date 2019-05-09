النجم التركي إبراهيم شيليكول ينتظر مولوده الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم التركي إبراهيم شيليكول لتجربة مشاعر الأبوّة لأول مرة، حيث ينتظر الفنان الشاب مولوده الأول من زوجته ميهره.

ميهره حامل في شهورها الأولى، ومن المنتظر أن تضع زوجة النجم التركي مولوداً ذكراً، ويخطط الزوجان لإطلاق اسم “علي” عليه.

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إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، حيث ارتبط قبلها عاطفياً بالفنانة التركية سينيم كوبال، إلا أن هذه العلاقة لم تكلل بالنجاح، وانفصل النجمان بعد فترة قصيرة، كما احتفلت سينيم بزفافها على النجم التركي كينان أميرزالي مايو 2016.

من ناحية أخرى، عُرض لإبراهيم شيليكول حديثاً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.

يُذكر أن إبراهيم شيليكول بدأ حياته كلاعب كرة سلة محترف، وبسبب مقوماته الجسدية المميزة ووسامته، دخل النجم التركي مجال عروض الأزياء، ومنه، انطلق في عالم الشهرة والنجومية، حيث شارك في فيلم “باتوراي”، إلا أن جماهيريته الحقيقية تحققت بعد تألقه في فيلم “السلطان الفاتح”.