ياسمين الخطيب: وقعت ضحية لرامز جلال.. وجملة جعلتني أعتذر له بدلا من مقاضاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أنها وقعت ضحية لبرنامج “رامز في الشلال” تقديم الفنان رامز جلال.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” أحب #رامز_جلال كممثل كوميدي، لكني لا أحب برنامجه، الذي كنت أصفه بالتافه، ولم أتوقع قط أن أكن أحد ضحاياه”.

ياسمين استطردت: “الأمر الذي أصابني بغضب مضاعف بعد المقلب، فأقسمت إني هاخد بتار كل الذين سبقوني، لكنه قاطع ثورتي بجملة ألجمتني”.

Advertisements

الإعلامية المصرية تابعت: “ولأني طيبة زي محمود الجندي وكمال أبو رية، بدل ما أرفع عليه قضية، اعتذرت له تاني يوم.. قالي إيه؟! هاقولكم بعد عرض الحلقة”.

وكان الفنان المصري رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في أندونيسيا.

حيث قال في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازن تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.