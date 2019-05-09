أنغام تهدي غادة عبدالرازق تتر «حدوتة مرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدت الفنانة المصرية أنغام شارة مسلسل “حدوتة مرة” لبطلته الفنانة غادة عبد الرازق، حيث لم تتقاضى أجراً مقابل وضع صوتها على الأغنية الجديدة التي أشرف على تنفيذها وتوزيعها موسيقياً زوجها أحمد إبراهيم، وكتب كلمات الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها وليد سعد.

وكانت غادة قد التقت مع أنغام بالتزامن مع الانتهاء من تسجيل الشارة، حيث حرصت على شكرها على تنفيذ الاغنية التي تم طرحها مع عرض العمل، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الممثلة المصرية بتصوير دورها في المسلسل حتى الايام الاخيرة من رمضان، خاصة وأن ما جرى انجازه حتى الآن يصل لنحو نصف حلقات العمل.

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وكان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، قد كشف عن خطأ وقع فيه في أغنية «حدوتة مرة»، التي تغنيها الفنانة المصرية أنغام، كتتر لمسلسل «حدوتة مرة»، والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “توضيح في تتر أنغام مسلسل حدوتة مرة عشان حصل لخبطة بسبب ضيق الوقت وتقصير مني في المراجعه: وجراح كتير تدبل تموت إلا جراح البداية.. مش أحلام كتير تدبل تموت”.

أغنية “حدوتة مرة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.