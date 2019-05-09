موقف محرج للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بسبب «صرصور».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لموقف محرج خلال إلقائه كلمة في إحدى المناسبات أمام عدد كبير من الجماهير.

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لم يظهر عليه أي انزعاج عندما تسلق “صرصور” بحجم الإصبع كتفه سريعا بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي.

وبين مقطع فيديو “الصرصور” وهو يصعد إلى كتف الرئيس دوتيرتي الأيسر خلال التجمع الذي نُظم مساء يوم الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

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مساعدة للرئيس كانت تقف بجانبه، سارعت إلى إبعاد “الصرصور” عن كتفه، إلا أنه نزل إلى مقدمة قميصه، وعندما تنبه دوتيرتي ابلالغ من العمر 74 عاما، إلى وجود “الصرصور” بحركة مساعدته المضطربة، أزاحه بعيدا.

بعد ذلك ضرب الأرض بقدمه وقال مازحا: إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق “الصرصور”.. وقال مفجرا ضحكات الحاضرين: “إنه ليبرالي بكل تأكيد”.

يشار إلى أن السيناتور أنتونيو تريلانس - وهو معارض للرئيس الفلبيني – كان قد طالب بإخضاع الرئيس لفحص مخدرات عقب المزحة الجدلية التي أطلقها مؤخرا حول لجوئه للماريجوانا أحيانا قبيل الاجتماعات المملة.