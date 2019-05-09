مديح لزين العابدين بن علي في التلفزيون التونسي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم التليفزيون التونسي باعتذار عن تقديم فقرة دينية قديمة سهوا، تشيد بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، خلال شهر رمضان؛ ما أدى إلى انتقادات واسعة للمؤسسة.

التونسيون فوجئوا لدى مشاهدتهم فقرة دينية على القناة الوطنية الثانية في أول أيام شهر رمضان، بأحد رجال الدين الذي كان بصدد تقديم مواعظ دينية وهو يسترسل في الدعاء للرئيس السابق وزوجته بمناسبة حلول شهر رمضان.

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مقطع الفيديو سرعان ما انتشر بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى مصدر انتقاد ونكات.

متحدث باسم التلفزيون التونسي، إلياس جراية: إنه تم تمرير تسجيل لفقرة دينية قديمة بالخطأ تعود إلى ما قبل ثورة 2011 وكانت تحمل الاسم ذاته لفقرة دينية جديدة، موضحا أن المؤسسة بأكملها تتحمل مسئولية الخطأ وتعتذر عن ذلك وتتعهد بعدم تكراره.

وردد الشيخ في مقطع الفيديو: “نسأل العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه الفاضلة السيدة ليلى بن علي.. نرجو لبلادنا العزيزة تونس أن تعيش الأمن والسلام والأمان في ظل قيادة ابنها البار والنزيه والمخلص والوفي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي التي رأت بلادنا الخير على يديه.