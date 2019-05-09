ريهام سعيد تتعرض لأزمة صحية وتنقل للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير الصحفية إصابة الإعلامية المصرية ريهام سعيد بأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى.

التقارير الصحفية كشفت أن الإعلامية المصرية خضعت لبعض الفحوصات الطبية، ولم يتم الكشف عن طبيعة مرض ريهام.

ومن ناحية أخرى، علقت ريهام سعيد على ما قالته عنها الفنانة أيتن عامر، وعن رأيها في تمثيلها، حيث كتبت على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «أيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا».

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وكانت أيتن عامر قد ذكرت خلال برنامج «شيخ الحارة» أنها لم تحب المقلب الذي أوقعتها به ريهام سعيد في برنامج «من غير زعل»، وأنها بالغت كثيرا فيما فعلته معها.

وأما عن رأي أيتن في تمثيل ريهام قالت: « إن ريهام سعيد من الناحية الفنية تُعد ممثلة جيدة ولكن محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية».

وأضافت أنها ترى أن ريهام سعيد مذيعة في المقام الأول وأنها لا تجيد التمثيل بصورة كاملة حتى الآن، وتحتاج تدريبات كثيرة.