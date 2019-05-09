أول تعليق لمهيرة عبدالعزيز على مشاركتها في برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تشارك الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد “رامز في الشلال”، حيث تساعده في الإيقاع بالضيوف.

وفي أول تعليق لها على مشاركتها في البرنامج، كتبت مهيرة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “وأخيرا.. سعيدة بإعلان مشاركتي بأضخم برنامج في الوطن العربي مع #رامز_جلال”.

وأضافت: “خلف الضحك والكوميديا والصراخ.. في كمية من الجهد والتعب والإرهاق والمثابرة ما كنت أتخيلها. صراحة فريق عمل محترف قدر يصنع برنامج صعب تكراره ورامز من أكثر الناس المجتهدة اللي حصلتي الشرف اني اشتغل معاهم”.

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وتابعت: “شكرا لانكم خليتوني جزء من عائلتكم الصغيرة لها الموسم.. وحشتني أيام التصوير في بالي رغم إنها كانت تبدأ قبل الفجر ما يطلع حتى..اتمنى تستمتعوا بالحلقات وأكون عند حسن ظنكم”.

وكان رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامجه، والذي يتم تصويره في أندونيسيا، وذلك في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازم تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هنقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.