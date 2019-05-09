May 09, 2019
في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الشاشات اللبنانية طيلة شهر رمضان المبارك حيث تعرض أهم شركات الإنتاج الأعمال التي صورتها على مدار عدة أشهر لتخوض بها السباق الرمضاني.
وفي ظل احتدام المنافسة، لفتتنا تغريدة صاحب شركة مروى غروب، المنتج مروان حداد، من خلال أشادته بمسلسل “الكاتب” الذي يعرض عبر شاشة LBCI وهو من انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.
هذه المبادرة المليئة بالروح الجميلة والثقة العالية بالنفس، سُجلت للمنتج مروان حداد، الذي أحب أن يعبّر عن إعجابه بمسلسل منافس من انتاج شركة منافسة في الوقت الذي يُعرض له مسلسل “الباشا” على قناة “الجديد” ويحقق اعلى نسبة مشاهدة. وعلّق حداد بالقول: “الكاتب مسلسل يستحق المشاهدة برافو ايغل فيلمز“.
هنا دخلت النجمة ماغي بوغصن على الخط، واشادت بدورها بذكاء المنتج مروان حداد وقالت: “مبروك يا استاذ نجاحك طول عمول ذكي بخياراتك وبتعرف قديش بحبك”.
ايضاً ردّ “حداد” على ردّ “بوغصن” واصفاً إياها برمز للاخلاق والمهنية والنجومية.
دائماً ما يكون المنتج مروان حداد السباق بمبادراته وروحه الرياضية وجميل ان نرى هذه المبادرة تتعمم بين كل المنتجين اللبنانيين الذين حاربوا كي تصل الدراما اللبنانية الى كل بيت عربي وهم لا زالوا يحاولون ان يدفعوا بصناعة الدراما لتتطور اكثر وأكثر .
كانت هذه تفاصيل خبر مروان حداد يبادر… وماغي بوغصن تدخل على الخط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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