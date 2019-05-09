مُسلسلات اعتمدت "الإضاءة الخافتة" في التصوير.. ما السر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتمدت العديد من مسلسلات دراما رمضان 2019، على تصوير غالبية المشاهد في إضاءة خافتة، حيث لوحظ تصوير مسلسلات "قابيل، علامة استفهام، زي الشمس، حكايتي".

وكشفت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "زي الشمس" ملامح شخصية "نور" التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، والتي رفضت زواج والدتها لها من أكثر من رجل بعد وفاة والدها.

وكانت هناك قصة حب بين أحمد داوود الذي يعيش في لندن ويعمل في المحاماة، وبين "نور"، إضافة إلى اختفاء شقيقة البطلة وتتوالى الأحداث لتتطلب تصوير المشاهد بإضاءة خفيفة.

أما مسلسل "قابيل"، فيشهد حادث قتل أمينة خليل التي تؤدي دور "سما"، ويبدأ الضابط "طارق"، مرحلة جديدة من التحقيقات، وتتطور معاناته النفسية بتخيله القتيلة، التي أعطته مفتاحًا لحل لغز واقعة خطفها وقتلها، وكانت أجواء تصوير المسلسل "خافتة".

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وتحدثت الناقدة المصرية ماجدة خيرالله، بشأن تصوير مسلسلات رمضانية في أجواء خافتة، بأنها تعبر عن القسوة وشبه الإضاءة، أو الإضاءة الضعيفة التي تعبر عن القهر والاستضعاف.

وأضافت ماجدة في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن التصوير يتم في إطار الأماكن الموجودة والتي يختارها المخرج، فمسلسل "قابيل"، يدور حول ضابط بوليس ومنذ أول لقطة اتضح أن لديه مشاكل، موضحًة أن كل المشاهد التي تتم في السجون أو أقسام البوليس بها هذه النوعية من التصوير.

من جانبه، قال المخرج أحمد خالد موسى، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن انخفاض الإضاءة، يكشف عن رسائل معينة من الممثل للمشاهد، فمن يُعاني من مرض نفسي يعيش في أجواء معينة، وكذلك من هو داخل السجن، وهكذا، كما أن أقسام البوليس والمعتقلات تكون إضاءتها خافتة.