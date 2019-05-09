شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يحاول سرقة مصطفى خاطر فى الحلقة الثالثة من "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة من مسلسل "طلقة حظ" للفنان هروب "عبد الصبور" الذى يؤدى شخصيته الفنان مصطى خاطر وصديقه "عباس"، من كمين الشرطة بعد إطلاق النار من قبل مسلحين عليهما، وبعد هروبهما ومحاوله التخلص من الجثة المجهولة يلتقى عبد الصبور و صديقه عباس على الطريق بسائق سيارة نقل، ويجسد شخصيته الفنان فتحى عبد الوهاب ويصر على اصطحابهما إلى سيارته، ليكتشف بوجود الجثة، ويحاول سرقتهما، فيقوم عبد الصبور بضربه على رأسه بالعصا حتى يتخلص منه.

يحلم عبد الصبور، بالقبض عليه و تنفيذ حكم الإعدام فيه لاتهامه بالقتل، و لكن سرعان ما يفوق من الحلم و يظهر عليه علامات الرعب والتوتر، وفى نصف الطريق يترك عباس صديقه عبد الصبور وحيدا ويقوم بدفن الجثة المجهولة فى الصحراء .

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "طلقة حظ"، بوصول "عبد الصبور" إلى منزله بعد دفن الجثة المجهولة ليجد زوجته أيتن عامر غاضبة منه بعد اعتقادها أنه توفى لغيابه عن المنزل لمدة يومين.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC