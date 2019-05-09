شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غناء ورقص هندى لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة dmc، تنكر أحمد فهمى وهنا والزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" فى شخصيات هندية، وقاموا بغناء أغنية "جايبين جاتوه" على الطريقة الهندية غناءً ورقصاً.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

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تدور أحداث "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بعصابة يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه، ليلجأ إلى شقيقه محمد عبد الرحمن فى رحلة استرجاع هذه الأموال.