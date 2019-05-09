شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا توجه رسالة لفريق زوجها بعد ريمونتادا ليفربول فى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة العالمية شاكيرا، على ريمونتادا ليفربول الإنجليزى، وتأهله إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزا تاريخيا أمام ضيفه برشلونة الإسبانى بالفوز 4-0.

ووجهت شاكيرا إلى فريق برشلونة، والذى يلعب فيه زوجها نجم الكرة الإسبانى جيرارد بيكيه رسالة، قائلة: "شكرا بارسا.. لمنحنا الكثير من الأفراح، لموسم مثير للإعجاب.. شكرا لك لأننا في الهزيمة ننمو أيضا. شكرا لتعليمنا أن لحظات جيدة لا يمكن أن تختفى عندما نفشل. شكرا لتذكيرنا بأننا بشر فقط وأننا يجب أن نقدر النجاح في خضم الفشل. شكرا لإتاحة الفرصة وشكرا لك لأنك جعلتنا نحلم بلمس السماء وأقدامنا على الأرض.. شكرا لفريق البارسا ومدربه وموظفيه لكونهم أكثر من مجرد نادٍ".



شاكيرا بعد ريمونتادا ليفربول وخروج برشلونة من دورى أبطال أوروبا

هذا وأقيمت مباراة ليفربول الإنجليزى وبرشلونة مساء أمس الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" فى إنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتمكن ليفربول الإنجليزى من تحقيق الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى سيُقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى الأول من يونيو المقبل.

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برشلونة بعد ريمونتادا ليفربول فى دورى أبطال أوروبا 2019

وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى نجح فيها الحارس البرازيلى أليسون فى إقصاء برشلونة من دورى أبطال أوروبا، هذا ويقام لقاء نهائي دورى أبطال أوروبا الموسم الحالى، والذى يجمع فريقى ليفربول مع نظيره توتنهام، والمقرر له فى الأول من شهر يونيو المقبل، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وتشهد المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا تواجد 6 لاعبين أفارقة يتقدمهم النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول بجانب ساديو مانى، نابى كيتا وجويل ماتيب من جانب الريدز، بالإضافة إلى فيكتور وانياما وسيرجى أورييه من جانب توتنهام.

وتأهل ليفربول على حساب برشلونة الإسباني بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تخطى توتنهام نظيره اياكس أمستردام الهولندى بعد التعادل معه بنتيجة 3 - 3، مستفيدا قاعدة التسجيل أكثر خارج ملعبه.