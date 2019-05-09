شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنسيسة بيسة" الحلقة 3.. بيسة ترث أرضاً عليها مدرسة ويُقبض عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعثر المحامى سامى مغاوى على عنوان الوريث لأرض المدرسة التى تمتلكها "شويكار"، ويذهب إليه ويتم الكشف أن الوريثة هيا "بيسة" - مى عز الدين، وتستقبل سكسكة المحامى فى المنزل وتضربه وتسرق منه الموبايل وحقيبته، وذلك فى أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنسيسة بيسة".

على جانب آخر يراقب "كاظم" - أمير المصرى، "سلامة المحامى" - سليمان عيد باعتباره محامى قضية أرض المدرسة ويصدمه بالسيارة، وبعد ذلك يقابل كاظم، بيسة ويعرض عليها 50 ثم 100 ثم 150 ألف جنيه مقابل التنازل عن حقها فى أرض المدرسة ولكنها تعرف أنها تقدر بملايين فترفض.

تذهب بيسة وعائلتها الى المدرسة للحصول على ميراثها فى الأرض ولكن شويكار" - بوسى، ترفض دخولهم خاصة وان أوراق ملكيتهم للارض غير جاهزة، وتخفى بيسة وباقى المجموعة هذا الخبر على سكسكة التى تحاول معرفة ما يدور بينهم.

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تعرض بيسة على المعلم "هيصة" - ضياء الميرغنى متعهد الأفراح التى تعمل مع، مشروع ببناء قاعة افراح على أرض المدرسة التى ورثتها ولكنه عندما يرى مبنى المدرسة يقترح عليها عمل "نايت كلوب" واثناء تواجدهم ليلا فى أرض المدرسة يتم القبض عليهما.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.