كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرنسيسة بيسة" الحلقة 3.. بيسة ترث أرض عليها مدرسة ويُقبض عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين بعثور المحامى سامى مغاوى على عنوان الوريث لأرض المدرسة التى تمتلكها "شويكار"، ويذهب اليه ويتم الكشف أن الوريثة هيا "بيسة" - مى عز الدين، وتستقبل سكسكة المحامى فى المنزل وتضربه وتطرده.

على جانب آخر يعرض "كاظم" - أمير المصرى، على بيسة 50 ثم 100 ثم 150 الف جنيه مقابل التنازل عن حقها فى أرض المدرسة ولكنها تعرف انها تقدر بملايين فترفض وتذهب الى المدرسة بزفة للحصول على ميراثها فى الارض ولكن شويكار" - بوسى، ترفض دخولهم خاصة وان أوراق ملكيتهم للارض غير جاهزة، وتخفى بيسة عن سكسكة موضوع الارض.

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تعرض بيسة على المعلم "هيصة" - ضياء الميرغنى متعهد الأفراح التى تعمل مع، مشروع ببناء قاعة افراح على أرض المدرسة التى ورثتها ولكنه عندما يرى مبنى المدرسة يقترح عليها عمل "نايت كلوب" واثناء تواجدهم ليلا فى أرض المدرسة يتم القبض عليهما.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.