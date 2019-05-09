كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الحلقة الثالثة.. رؤوف عبد العزيز يخطف جمهور "قمر هادي" لهاني سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن المخرج رؤوف عبد العزيز لن يتنازل عن خطف الجمهور لمتابعة مسلسل "قمر هادي" بشكل غير عادي وجعلهم في حيرة دائمة خاصة في ظل زيادة درجة الغموض والتشوق والإثارة بشكل غير عادي , وهذا ما ظهر بالحلقة الثالثة من المسلسل والتي جعلت المشاهد دائم التفكير فيما يحدث حول شخصية هادي أبو المكارم التي يقدمها النجم "هاني سلامة" وما الذي حدث لها ولماذا هو رافض كل ما يقال له .

فسردت الحلقة الثالثة من المسلسل جميع الأحداث بشكل تشويقي على درجة عالية للغاية وهذا ما جعل الجميع مترقب ما يحدث من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة , نظرا سرعة تتابع الأحداث وتصاعدها بشكل منطقي وطبيعي, برعاية رؤوف عبد العزيز والذي كان شديد الحرص في النقلات الدرامية بين جميع الأحداث والشخصيات .

كانت بداية الحلقة بخروج هادي أبو المكارم"هاني سلامة" من المنزل مع ابنته فيروز "ريم عبد القادر" وهو منفعل بشدة ويريد معرفة حقيقة ما يحدث له , فذهب للمعرض السيارات الذي يمتلكه , وقام بسؤال عارف "محمد عزمي" عما يحدث له ولكن لم يفيده بشيء, ثم ذهب إلي صديقة المقرب إياد "محمد علاء" حتى يعرف حقيقة ما يحدث لها ولكن كلامه لم يتغير شيء ما يعرفه هادي من شقيقة عصام أبو المكارم" محسن محيي الدين" مما جعله يعود لمنزلة ويجد كل أفراد عائلة موجودة .

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ولكن المفاجأة المدوية كانت في نهاية الأحداث بعد ظهور "داليا مصطفي" في شخصية سلمي وبشكل قريب من الفتاة التي ظهرت لهادي في الحلقة الأولى على الشاطئ وقدمتها "يسرا اللوزي" وكان حينها "داليا مصطفي" تقديم شخصية مريم زوجته وهذا ما ذاد من حيرة المشاهدين وجعلتهم أمام لعز جديد من الغاز المسلسل مما خلق لديهم حالة من الشغف والفضول بشكل كبيروهذا ما ظهر خلال العديد من التعليقات على صفحة المسلسل.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وأخرون.