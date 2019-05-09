كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادات بدور هبة عبدالغني في "لمس أكتاف" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الفنانة هبة عبد الغني العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن أدائها التمثيل العالي لشخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال, وذلك عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC.

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وأعرب هبة عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال الرائعة وحالة الحب والإشادة من قبل جمهورها ومحبيها خاصة في ظل وصفها بأفضل الصفات كـ"رائعة وهائلة وأداء متميز للشخصية وغيرها".

يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنات مطاع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.