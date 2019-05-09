كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة لآخر نفس.. خطف أبناء ياسمين عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل لآخر نفس للنجمة ياسمين عبدالعزيز، حيث قامت عصابة باقتحام فيلتها وخطف أبنائها للضغط عليها من أجل تسليم أشياء تخص زوجها.

أبطال مسلسل لآخر نفس

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.