كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة من أبو جبل.. مفاجأة تتعلق بحريق منزل مصطفى شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، مفاجأة وهي تورط شقيقه سعد، في حريق شقته ووفاة طفليه، وتحقق النيابة في الواقعة.

يذكر أن "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، بجانب كل من عائشة بن أحمد، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وصلاح عبد الله، وغفران محمد، ودياب، ومحمد لطفي، ومحمد علي رزق، وأحمد النجار، وعايدة رياض، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسي.