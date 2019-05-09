كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصحيح.. ننشر تفاصيل أزمة خالد النبوي مع منتج "منطقة محرمة" (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الفنان خالد النبوي، الأخبار التي تم تداولها حول تورطه في إلحاق الضرر لمنتج مسلسل "منطقة محرمة" بعدما رفض استكمال تصوير مشاهده في المسلسل بعد البدء فيه فعليا.

وأكد "النبوي" بالمستندات، أنه تقدم بشكوى، لنقابة المهن التمثيلية ضد الشركة المنتجة للمسلسل "فريم ميكرز" للإنتاج الفني متمثلة في رئيس مجلس الإدارة شعلان ثابت، تفيد بعدم استكمال تصوير المسلسل وعدم صرف مستحقاته المالية.

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وفي التفاصيل تعاقدت الشركة مع خالد النبوي، على عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي 2018، نظير حصوله على مبلغ 11 مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه، وتم تصوير جزء من العمل ولكن توقف، وحين طالب "النبوي" بصرف باقي مستحقاته وجد تجاهلا من الشركة لذا تقدم بهذه الشكوى للنقابة.

وكان موقع "الخليج 365" قد نشر خبر بعنوان (خالد النبوي يورط منتج "منطقة محرمة") تبين بعد ذلك عدم صحته، وأرسل لنا "النبوي" مستندات تفيد صحة موقفه من المسلسل.

يذكر أن مسلسل "منطقة محرمة" كان يشارك فى بطولته كل من محمود عبد المغنى، و الجزائرية أمل بوشوشة، ومصطفى أبو سريع، وسميرة مقرون، وهو من تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير.

