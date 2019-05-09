تفاصيل ولادة ميغان ماركل السرية وهذا هو اسم المولود...

أنجبت ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ابنها الأول بسرية تامة، صباح يوم الاثنين 6 أيار/ مايو الجاري في مستشفى لندن بورتلاند الشهير، وأطلقوا عليه اسم: أرتشي هاريسون ماونتبيتن ويندسور Archie Harrison Mountbatten Windsor.

لماذا ولدت ميغان ماركل في المستشفى وليس في منزلها؟

ووفقًا لصحيفة "ميرور" كانت ميغان قد عدلت عن قرارها الولادة في المنزل بسبب تأخر موعد ولادة الطفل لمدة أسبوع، وتحذير الأطباء من أن ولادتها ستحتاج لتدخل طبي، لأنها ستنجب لأول مرة وهي فى عمر الـ37 عاما.

العائلة المالكة لم تعرف بموعد ولادة ميغان ماركل

وبحسب المصادر ظلت دوقة ساسكس في المستشفى طوال يوم الأحد، حتى أنجبت طفلها فى الساعة 5.26 صباح يوم الإثنين، مع وجود زوجها الأمير هاري فقط، دون علم العائلة المالكة، حيث تمكن حراس الزوجين من نقلهما إلى المستشفى دون أن يلاحظها أحد.

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كم بلغت تكلفة ولادة ميغان ماركل؟

يذكر أن تكلفة الولادة في مستشفى بورتلاند تبلغ حوالي 22000 جنيه استرليني، يتم تقديم الطعام للنساء والأشخاص المرافقين لها في أطباق فضية، وتشمل القائمة الكركند والشمبانيا وكبد الأثير والمحار.

من هم النجمات اللواتي وضعن أطفالهن في مستشفى لندن بورتلاند الشهير؟

الجدير بالذكر أن كل من زوجة الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، سارة فيرجسون، والمغنية والمصممة فيكتوريا بيكهام، والممثلة كيت وينسلت وإيما طومسون والممثلة جيري هول كن قد أنجبن في هذا المستتشفى الشهير.