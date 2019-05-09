شاهد.. أردوغان يقلد سلاطين الدولة العثمانية بهذه العادة الرمضانية داخل القصر الرئاسي

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 01:58 مساءً - استقبلت فرقة طبول رمضان العثمانية، الرئيس التركي أردوغان يوم أمس الثلاثاء في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

واستمع أردوغان لموسيقى الطبول تقليدا لسلاطين الدولة العثمانية الذين كانوا يستمعون إلى فرقة طبول رمضان في الأيام الأولى من الشهر المبارك.

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بأن الرئيس أردوغان بدأ فعليا يظن نفسه الخليفة أو السلطان العثماني.

وشارك البعض الفيديو بعنوان “السلطان رجب الأول يستمع إلى الطبول العثمانية في القصر الرئاسي”.