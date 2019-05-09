فيديو مرعب.. انقضت أفعى على وجهه وغرست أنيابها فيه فور فتحه باب المنزل

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 01:58 مساءً - تعرّض رجل من ولاية أوكلاهوما الأمريكية، إلى عضة في وجهه من أفعى، فور فتحه باب منزل صديقه.

وحسب قناة “دابليو كيه آر جي” المحلية، كانت الأفعى ملتفّة حول مصباح كهربائي فوق الباب من الداخل، وعندما وصل جيريل هيوود، فتَح الباب فانقضّت الأفعى على وجهه وغرست أنيابها فيه.

وقد التقطت الواقعةَ كاميرا مراقبة بجوار الباب.

ولعدم معرفته نوع الأفعى؛ ذهب هيوود فورًا إلى المستشفى، ولحسن الحظ لم تكن الأفعى سامة.

وقال “هيوود” إن إصابته بسيطة، وأنه يتعافى، فيما قام صديقه بقتل الأفعى.