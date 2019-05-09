شاهدوا شاعرة أردنية: عايشت القذافي وجهًا لوجه.. وتكشف عن سبب مفاجئ بشأن الثورة ضده

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 01:58 مساءً - قالت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، إنها كانت تعرف الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن قرب، كاشفة عن سبب مفاجئ بشأن الثورة ضده.

وأضافت “المساعيد” خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “MBC”: “عايشت هذا الإنسان وجهًا لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية”.

وتابعت قائلة: “يكفي أنه في عهد (القذافي) لم تجد ليبي واحدًا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذان كان في عهده”.

يشار إلى أن “المساعيد” تزوجت من رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.