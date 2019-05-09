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كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 01:58 مساءً - شارك الممثل المغربي هشام الوالي المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة المغربية فاطمة الركراكي وهي توجه رسالة للجمهور تبارك فيها لهم حلول شهر رمضان المبارك.
وعلّق الوالي على الفيديو بالقول:”عمى الأعين ليس القضية الأساسية في حياة الإنسان، ولكن عمى الفكر هو القضية الأهم، فالبصيرة هي المعيار والمقياس لإنسانية الإنسان… لالة فاطمة الركراكي تتمنى لكم رمضان مبارك كريم… والرسالة وصلت”.
يذكر أن فاطمة الركراكي تعتبر من أوائل الممثلات المغربيات في الميدان الفني. بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الخمسينات أما على مستوى السينما فقد لعبت أول أدوارها من خلال فيلم “شمس” مع حميدو بنمسعود.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الممثلة المغربية فاطمة الركراكي برسالة مؤثرة في رمضان بعد فقدانها للبصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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