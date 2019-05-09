محاولة قتل مصطفى شعبان في «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن صراع الأشقاء حول المال بلغ ذروته في مسلسل “أبو جبل”، حيث شهدت أحداث الحلقة الثالثة محاولة أشقاء حسن الذي يجسد دوره مصطفى شعبان، معرفة رصيد شركة والدهم في البنك للاستيلاء على الأموال.

وخلال الأحداث غادرت رحاب والتي تجسد دورها النجمة نجلاء بدر، المنزل، وذلك بسبب عدم قدرة زوجها على حصول نصيبه من شقيقه، وذهبت إلى والدها (محمود البزاوى) الذي هدد زوجها بأنه سيسجنه في حالة تأخره عن سداد الشيكات المتأخرة عليه، وأمره أن يحصل على نصيبه من شقيقه حسن.

وانتهت أحداث الحلقة بدخول أشقاء حسن إلى غرفته ووجدوه مغشيًا عليه، ومن المحتمل أن يكون هناك شخص يدبر له مكائد مثل ما دبر حريق شقته وقتل أبنائه.

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وعلى جانب أخر، وجه الفنان المصري مصطفى شعبان، رسالة للإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بعد تعليق الأخيرة على مسلسل «أبو جبل»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

رضوى الشربيني، قالت في تغريدة لها عر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «حرام عليك عياط يومين ورا بعض خايفة انتحر في الحلقه التالتة، أبو جبل أداء فوق الرائع لمصطفى شعبان».

ورد عليها مصطفى شعبان، بقوله: «إمسكي أعصابك اللي جاي حاجة تانية خالص».