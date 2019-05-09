مى عز الدين تودع «البرنسيسة بيسة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوشكت النجمة المصرية مى عز الدين على الانتهاء من تصوير مسلسلها “البرنسيسة بيسة”، حيث يتبقى لها 6 أيام فقط وتنتهى من التصوير كاملا، ليتفرغ مخرجها أكرم فريد لمونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى يدور فى إطار كوميدى شعبى.

ومن المقرر أن، تعود من خلال العمل مى عز الدين إلى الفكاهة والضحك، وكانت مى قد صورت عدة مشاهد خارجية تحديدا على كوبرى “قصر النيل” وجمعت المشاهد مى ومحمد أنور وآخرين، وتصور مى باقى مشاهدها فى التجمع الخامس وأكتوبر.

ويعرض المسلسل يومياً وحصريا على قناة “الحياة” فى تمام الساعة التاسعة مساء، حيث عرضت منه الحلقة الأولى والثانية، وحققا نجاحا كبيرا، حيث بدأ جمهور مى يتداولون “إفيهات ” المسلسل على مواقع السوشيال ميديا.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنسيسة بيسة”، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى.