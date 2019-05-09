- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ولد الغلابة، الي أن عيسى، والذي يجسدة الفنان أحمد السقا أصبح مضطر إلى المتاجرة في المخدرات من أجل جمع أموال كثيرة لإجراء عملية زرع كبد لوالدته (أنيسة).
وحصل عيسى على مبلغ 30 ألف جنيه من ضاحى الذي يجسد دوره محمد ممدوح في أول عملية تهريب مخدرات، إذ إنه استقل سيارة ربع نقل بداخل “الاستبن” أكياس إستروكس، وسلمها لعصابة عزت الذي يجسد دوره هادى الجيار.
وشهدت الأحداث مفاجأة وهي علم عيسى من زوجة عزت التي تجسد دورها مى عمر، أن ضاحى قام بتصوير فيديو أثناء اتفاقه معه على تهريب المخدرات، حتى يضمن أنه لن يبلغ الشرطة عنه.
ويشارك في بطولة مسلسل “ولد الغلابة” أحمد السقا، إنجى المقدم، مى عمر، هبة مجدى، إدوارد، هادى الجيار، محمد ممدوح، واآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، ويذاع يوميًا على فضائيات MBC مصر في تمام الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يتاجر في المخدارت بسبب والدته في «ولد الغلابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.