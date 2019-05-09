أحمد السقا يتاجر في المخدارت بسبب والدته في «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ولد الغلابة، الي أن عيسى، والذي يجسدة الفنان أحمد السقا أصبح مضطر إلى المتاجرة في المخدرات من أجل جمع أموال كثيرة لإجراء عملية زرع كبد لوالدته (أنيسة).

وحصل عيسى على مبلغ 30 ألف جنيه من ضاحى الذي يجسد دوره محمد ممدوح في أول عملية تهريب مخدرات، إذ إنه استقل سيارة ربع نقل بداخل “الاستبن” أكياس إستروكس، وسلمها لعصابة عزت الذي يجسد دوره هادى الجيار.

وشهدت الأحداث مفاجأة وهي علم عيسى من زوجة عزت التي تجسد دورها مى عمر، أن ضاحى قام بتصوير فيديو أثناء اتفاقه معه على تهريب المخدرات، حتى يضمن أنه لن يبلغ الشرطة عنه.

ويشارك في بطولة مسلسل “ولد الغلابة” أحمد السقا، إنجى المقدم، مى عمر، هبة مجدى، إدوارد، هادى الجيار، محمد ممدوح، واآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، ويذاع يوميًا على فضائيات MBC مصر في تمام الثامنة مساء.