الفنان عمران هاشمي لـ"العين الإخبارية": رمضان إجازة أقضيها بضيافة الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلقب النجم الهندي عمران هاشمي من قبل جمهوره بـ"البطل الإنسان" بسبب مواقفه الإنسانية تجاه زملائه في الوسط الفني أو الأشخاص الذين يطلبون منه العون دون سابق معرفة، وكذلك للتجربة التي خاضها إثر إصابة نجله الوحيد بالسرطان، والتى لعبت دورا أساسيا في نضوجه ودفعته لإصدار أول كتبه والذي كان عن تلك التجربة التي وصفها بأنها "امتحان من الله".

في حواره مع "العين الإخبارية"، أكد عمران هاشمي أنه يعتبر شهر رمضان أهم شهر في كل عام لأنه بمثابة إجازة يقضيها في ضيافة الله، حيث قال إنه يتعمد إنهاء ارتباطاته الفنية قبل حلول شهر رمضان واستغلال الشهر فقط في العبادة والتأمل، وكذلك للاهتمام بأسرته الكبيرة والجيران ومساعدة المحتاجين.

وأضاف: "رمضان بالنسبة لي بمثابة إجازة أقضيها بصحبة الله فهو إلهي ومضيفي أيضا في هذا الشهر".





كيف تقضي عادة وقت الإفطار؟

أخصص اليوم الأول للعائلة والأصدقاء والجيران، وفي الأيام التالية أكون زاهدا في الطعام فلا أقيم ولائم خاصة وكذلك لا أطلب طعاما خاصا بل أعيش الهدف من الصيام حتى في وقت الإفطار.

وماذا عن زياراتك للمساجد والصلاة؟

أحرص بالتأكيد على الصلاة ولكني أتجنب الظهور في أي أماكن عامة لأنني لا أرغب في أي نوع من أنواع التجمعات حولي أو الضجة كما يسمونها، فأنا أود أن أنسي نجوميتي وكل شيء وأكون فقط عبدا قريبا من ربه يقيم شعائره، ومن وجهة نظري الظهور بمثابة إعلان مني عن رغبتي في الحصول علي المقابل في الدنيا سواء من خلال حب الناس أو الامتنان، ولكن ما أقوم به هو من أجل الله وأود أن يكافئني هو فقط علي أي شيء أقوم به.





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هل يصوم أطفالك؟

بالتأكيد، حتى وإن لم يستطيعوا الصيام طوال الوقت فهم يحاولون ليتعلموا الصبر والتقرب من الله، كما أنهم يشاركوني الصلاة في المنزل.

هل أثرت إصابة ابنك الصغير بالسرطان على مفهوم الحياة لديك؟

لن أنكر أن تجربة مرض ابني أثرت كثيرا فيّ، وجعلتني أكثر صبرا ونضوجا وحكمة وتفاؤلا، وقبل كل هذا جعلتني أقرب إلى الله وأضع ثقتي كاملة بين يديه.

وماذا عن كتابك الذي أصدرته قبل ٣ سنوات؟

الكتاب حمل عنوان "قبلة الحياة" و كان عن التحدي والكفاح في الحياة سواء مع المرض أو أي شئ آخر وكيف يمكن أن يكون الصبر قبلة الحياة للشخص الذي على وشك الانهزام والموت، وغلاف الكتاب كان صورة لي مع ابني بهدف أن يتعلم الجميع من تلك التجربة.





ما تعليقك على تلقيبك بـ"البطل الإنسان"؟

هذا اللقب حصلت عليه بعد عدة أفلام قدمتها تحت شعار تصحيح المفاهيم حول الدين والإنسانية، وكان أهمها أزهار، شانغهاي وبالتأكيد أواربان وجنات، وسعدت جدا باللقب وأعتبره أفضل لقب يمكن أن يحصل عليه الفنان من جمهوره، بالنسبة لي الإنسانية أولا وقبل أي شيء في تلك الحياة، وهي الدين الموحد للجميع.



