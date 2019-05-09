محمد امام لـ داليدا خليل: “يؤبرني جمالك”.. والاخيرة ترد عليه

May 09, 2019
أكدت النجمة داليدا خليل أنه كان لها الشرف في ان تتعامل مع نجم كبير كمحمد امام الذي اختارها كضيفة شرف في مسلسله الرمضاني “هوجان” وذلك بعدما استفتى جمهوره على مواقع التواصل حيث وقع الاختيار عليها.
داليدا أشارت خلال مقابلة اعلامية الى انها محظوظة بالتعاون مع محمد امام الذي تواجد في لبنان حيث تم التصوير على مدار يومين وتحدث باللهجة اللبنانية. كما أكدت ان التعاون كان ممتعاً معه ومع فريق العمل.
الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل والذي تضمن حديث داليدا، ردّ محمد امام عليها “على الطريقة اللبنانية” وقال لداليدا خليل: “يؤبرني جمالك”.
بدورها ردّت داليدا عليه وقالت “تقبرني خفة دمك وذوقك وفنك”.
وتلعب داليدا شخصية طبيبة بيطرية تدعى “مي” من عائلة فقيرة تعيش مع والدها حيث تجري الاحداث داخل منزلها في الوقت الذي يصل “امام” الى بيروت لاسترجاع بعض الآثار المسروقة فتساعد “مي” الشخص المُصاب والذي كان يرافق محمد امام.
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