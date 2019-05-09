إيميليا كلارك بعد خضوعها لجراحة المخ: "لم أستطع النظر في المرآة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك، إنها لا تستطيع حتى أن تنظر إلى نفسها في المرآة بعد إجراء عملية جراحية في المخ لإزالة تمدد الأوعية الدموية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجمة مسلسل Game Of Thrones، البالغة من العمر 32 عامًا، ترجع تغير نظرتها للحياة إلى تغير نظرتها لنفسها وجمالها.

وتقوم الممثلة حاليًا بالترويج للموسم الأخير من مسلسل Game Of Thrones لشبكة HBO الأسطورية.

وتحدثت إميليا لمجلة "ستايلست"، وناقشت مقدار الخسائر التي تسببت بها العمليات ليس فقط لصحتها بل وثقتها بنفسها.

وقالت: "بعد عملياتي، لا أريد أن أنظر إلى وجهي.. لا أفعل ذلك بشكل طبيعي، كل مشاعري تغيرت".

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وتابعت: "عندما نظرت إلى المرآة، رأيت ألمًا في عيني، ووجدت أنه صعب للغاية، واعتدت وضع المكياج دون النظر إلى المرآة؛ الأمر الذي جعلني أبدو أسوأ بكثير"، مضيفة بأن وجهها لم يتغير، لكن مشاعرها تجاه نفسها تغيرت، قائلة: "عندما تستطيع أن تنظر إلى نفسك في العيون وتشعر بالرضا فيمن ينظر إليك، فما الذي تحتاجه أكثر من ذلك؟".

كما اعترفت الممثلة، التي تلعب دور ملكة التنين دينيريس تارغيريان، بأن الحصول على الدور نفسه مرة أخرى لم يجعلها حزينة؛ لأنها شعرت بأنها جميلة في هذا الدور.

وقالت: "لن أبدو أبدًا جيدة كما كنت عندما كنت ألعب دور (دينيريس) فقد كان لدي أفضل المحترفين في العالم يقومون بعمل شعري والمكياج والأزياء، ولا يوجد الكثير مما يمكنني فعله حيال ذلك، فلا يمكنني الحصول على شعري ليبدو مثل دينيريس إنه لأمر محزن، لكن كان عليّ أن أوافق على ذلك".

ونشرت إميليا صورًا في الشهر الماضي تم التقاطها بعد تعافيها من أول تمدد بالأوعية الدموية مهدد للحياة، والذي عانت منه في العام 2011.