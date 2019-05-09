ريهام سعيد غاضبة من تصريح أيتن عامر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: دخلت الإعلامية ريهام سعيد بسجال مع الفنانة أيتن عامر ببسبب تصريحاتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة3" الذي عُرِضَ مساء أمس على شاشة قناة القاهرة والناس.

حيث قالت أيتن خلال حوارها أن سبب خلافها مع ريهام سعيد يرجع إلى أنها "قرصت عليها" خلال ظهورهما في برنامج مقالب مع الفنان سعد الصغير قبل عدة سنوات. مشيرةً إلى أنها كانت المرة الأولى التي تتعرّض فيها لمثل هذا المقلب.

وحول رأيها في أداء ريهام سعيد التمثيلي، أجابت أن "سعيد" ممثلة جيدة لكنها تحتاج لورش فنية لتتعلم التمثيل بشكلٍ أفضل. خاصةً أنها لم تتقن اللهجة في عملها الصعيدي. مؤكدة أن ما يعجبها بريهام هو عدم اهتمامها بالمظهر الجميل لتبدو "حلوة" على الشاشة، واعتبرت أنها تنتمي لمدرسة الثقة بالنفس والواقعية التي تحترمها وتنتمي إليها هي أيضاً.







من جهتها "سعيد"، ردت معلقة على الحلقة عبر حسابها على "إنستغرام"، فكتبت: "أيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هايوجعك وانا ماتعودتش اوجع حد، بس انتي صعبانه عليه".

إلا أن المتابعين لم يؤيدوا موقف ريهام بل عاكسوه. فعلقت إحداهن: "هي مقالتش اي حاجة غلط ف حقك بالعكس ده كان كل حاجة بهزار .. و لو تقصدي علي ردها لما اتسالت عن رايها ف تمثيلك ف ده رايها و اظن انك لازم تحترمي راي الغير بس هي فعلا مغلطتش .. "

وخاطبها آخر: "انتى مش كنتى لسه بتقولى لانغام المفروض تحترمى رآى الغير فيكى وانتقادهم ؟ ما أيتين كمان قالت رآيها في تمثيلك ومغلطتش فيكى ولا انتى بتحبى تعملى شوو وخلاص!!"

وسألها أحدهم: "ايه اللي دايقك في كلامها يا ريري هيا قالت انك من مدرسه الثقه بالنفس وقالت ان تمثيلك كويس بس عادي تشتغلي علي نفسك والانسان مها وصل وبقي شاطر في شغله لازم يفضل يشتغل علي نفسه انا من اكتر الناس اللي بتحبك علي فكره بس عايزه افهم ممكن يكون غلطها في ايه؟"

وتوالت التعليقات رداً، لتخاطبها إحداهن كاتبة: "أنا بحبك بس معلش ايتن شخصية محترمة و مبتغلطش ف حد ولا حد بيغلط فيها او بيزعل منها و عيب البوست ده مكنش ليه اي لازمة بالعكس انتي هتخسري ناس كتير بسبب ????الاسلوب ده"