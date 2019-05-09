ترحيل أحمد السبكي للحبس بحكمٍ سابق

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: قررت نيابة العجوزة مساء أمس تنفيذ حكم الحبس بحق المنتج أحمد السبكي بعد ساعاتٍ من إخلاء سبيله بكفالةٍ مالية من النيابة على خلفية اتهامه بالاعتداء على موقع صدى البلد والعاملين فيه.

وتم اكتشاف الحكم على السبكي بالمصادفة مع الكشف والتحري جنائياً على الأشخاص المخلى سبيلهم من النيابة قبل السماح لهم بالمغادرة. حيث تبين أنه صدر بحقه "حكم سنة حبس" في قضية سابقة لشيك بدون رصيد. وهو ما استلزم ترحيله من قسم الشرطة للسجن باعتباره حكماً لقضية وليس احتجازاً على ذمة التحقيقات في القسم. علماً أن محاميه سيتبع الإجراءات القانونية للأفراج عن موكله خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن توقيفه حصل منذ يومين على خلفية اتهامه بالاعتداء على العاملين في موقع صدى البلد بسبب الخلاف حول حقوق عرض مسلسله الجديد "سوبر ميرو". في وقت ستأخذ التحقيقات مسارها القضائي مع رفض إدارة الموقع التصالح في الواقعة حتى الآن.