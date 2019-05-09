شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة الثالثة.. عصابة مسلحة تخطف أبناء ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل "لآخر نفس"، الذى يعرض على قناة "الحياة" يومياً فى الساعة الثامنة، عن أحداث مثيرة للغاية، حيث اقتحمت عصابة مسلحة لفيلا "سلمى" – ياسمين عبد العزيز، وهددتها إن لم تسلمهم بعض الأشياء لدى حازم زوجها – فتحى عبد الوهاب، بالقتل، كما خطفت العصابة أطفال سلمى، لترضخ وتسلمهم ما يريدونه.

وخلال تصاعد الأحداث، اتفقت "نهى" - ثراء جبيل شقيقة "سليم" - أحمد صلاح حسنى، مع أحد البلطجية لقتله فى منزله، من أجل الاستيلاء على الشركة التى يمتلكها "شركة الحراسات"، لتصبح المالكة الوحيدة للشركة مع زوجها "عزت" - مراد مكرم، الذى يعامله سليم بطريقة صعبة ومتوترة طول الوقت، ولكن ينجح أحمد صلاح حسنى فى ضرب البلطجى حتى فر هارباً، ووصلت الشرطة للتحقيق فى الأمر.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.