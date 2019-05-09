شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones .. أم التنانين تنفى علاقتها بكوب قهوة الحلقة الـ4.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة إيمليا كلارك، التى تجسد شخصية دينيريس تارجاريان "أم التنانين" فى المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones ، عن صمتها تعليقا على واقعة ظهور كوب قهوة تنتجه إحدى الشركات العصرية، ولا ينتمى فى مظهره إلى سياق أحداث المسلسل.

ونشرت إيمليا كلارك صورة لها مع أبطال مسلسل Game Of Thrones وهى تمسك فى يديها كوبا من ذات الشركة، قائلة إن التى تحمل الكوب لا تشرب الشاب بالأعشاب، فى إشارة منها إلى ما زعمه الحساب الرسمى لمسلسل Game Of Thrones، حينما نشر تعقيبا على سخرية الجماهير منذ ظهور كوب القهوة، وقال تحت عنوان "أخبار من وينترفيل": لقد كان ظهور اللاتيه فى الحلقة خطأ Daenerys طلبت شاى بالأعشاب".



إيميليا كلارك تنفى علاقتها بكوب القهوة فى Game of Thrones

وعلى الرغم من أن هذا الخطأ كان سببا فى اعتذار المخرج، والإعلان عن المتسبب فيه، إلا أن الرابح الوحيد من هذا الخطأ هو الشركة المنتجة لكوب القهوة، فوفقًا لـ CNBC فقد حصلت الشركة على حوالى 2.3 مليار دولار من الإعلانات المجانية على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد ذكر اسمها حوالى 193000 مرة عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والفنية.



Game Of Thrones تعتذر عن ظهور كوب القوة الورقية

وكان هوك ريتشارد المخرج الفنى للحلقة الرابعة، علق على الهجوم الساخر من ظهور كوب القهوة فى الحلقة، أنه لم يشاهد الحلقة بسبب تأكده بعدم وجود أى أخطاء لوجود الكثير من المراجعين والمراحل التى يتم مرور الحلقة عليهم، وأن الحلقات السابقة رسخت شعور عدم وجود أخطاء نهائيا.

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أبطال مسلسل Game of Thrones

وأضاف ريتشارد أن مشهد ظهور كوب القهوة أمام إيمليا كلارك لا يستدعى كل تلك الضجة عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن متابعى المسلسل ضخموا من الخطأ كونه الأول فى تاريخ المواسم التى عرضت منذ 2011 وحتى الآن.

وطالب المخرج الفنى للحلقة من متابعى المسلسل الاستمتاع بالحلقة وبالمشاهد التى استهلك مجهودا كبيرا من طاقم العمل على مدار شهور طويلة، وترك الخطأ الذى ظهر فى الحلقة وعدم تداوله، موضحا أن الخطأ لم يكن مقصودا.



ظهور كوب قهوة ورقية فى مسلسل Game Of Thrones

وانتهت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمقتل التنين ريجال على يدى يورن جيورجى بعد أن نصب كمين لبعض قوات التايجريان أمام قلعة الدراجون ستون، وأسر ميساندى وقتلها على يد ذا ماونتين، ومن المرجح أن تبدأ الحلقة القادمة بوصول باقى قوات الشمال لمحاصرة سيرسي وقواتها.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.