شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الثالثة من كلبش 3.. أمير كرارة يرضخ لهشام سليم ويستقيل من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on e، أجبر رجل الأعمال أكرم صفوان – هشام سليم، الضابط سليم الأنصارى – أمير كرارة، على استقالته من الداخلية ليتعاون معه، وذلك مقابل شفاء نجله "مالك" من خلال "المصل" الذى أعطاه له، على خلفية إصابة مالك بفيروس نادر.

وبعد تفكير عميق، رضخ سليم الأنصارى لفكرة الاستقالة، حيث قابل اللواء جلال خطاب- أحمد عبد العزيز، وأكد له أنه مر فى السنوات الأخيرة بأحداث صعبة، راح ضحيتها شقيقته وزوجته، فضلا عن إصابة والدته – هالة فاخر بشلل نصفى، بالإضافة إلى إصابة نجله "مالك" بفيروس نادر فى العالم، وجاء الوقت لكى يستريح ويرعى ابنه ووالداته، خاصة أنه سيذهب إلى الخارج لعلاج نجله.





وخلال تصاعد الأحداث، قرر هشام سليم التعاون مع سليم الأنصارى من خلال إقامة شركة "حراسات خاصة"، وطالبه إجباراً باستخارج التصاريح للشركة تتم عن طريق اللواء جلال خطاب، لكى يتم استخراجها بسرعة وبدون أزمات، وبالفعل تم افتتاح الشركة، واستقبلت الموظفين تحت التمرين، لتنفجر قنبلة أثناء استقبال الموظفين لتعيينهم فى الشركة التى سماها سليم الأنصارى بـ "الديب العجوز".

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.