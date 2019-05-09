شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحاول التوفيق بين هشام ودعاء فى "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من الحدوتة الأولى من مسلسل بدل الحدوتة 3 بتكليف بيلا "دنيا سمير غانم" بالتوفيق بين المطرب هشام ومدربة الجيم دعاء، بناء على طلب الأخيرة فتتنكر بيلا فى شخصية مطربة خليجية لتقوم بعمل أغنية فيديو كليب مع المطرب هشام وتطلب من دعاء حضور التصوير بينما تقوم بالتعالى على المطرب هشام الذى يعجب بببلا رغم تقرب دعاء له فتقوم بيلا بتكليف الدكتور "لحاف" المنوم المغناطيسى بتنويم المطرب هشام وإصدار أوامر له بالتقرب من دعاء.

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تفشل المحاولات المتكررة من فريق عمل بيلا فى التوفيق بين الحبيبين هشام ودعاء فتنهار دعاء وتبكى فلا تجد سوى الشاب مصطفى الذى كان يتدرب تحت قيادتها فى الجيم يقف بجوارها ويساندها، فتتقرب منه ونكتشف فى نهاية الحلقة أن هذا ما كانت تسعى إليه بيلا فى الأساس.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال يعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.