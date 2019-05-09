محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن دعاء جديد بصوت الفنان عاصي الحلاني. ونشر الحساب الرسمي مقطع فيديو من داخل الاستديوأثناء تسجيل الاغنية، وعلق:" عاصي الحلاني، انتظروه بدعاء جديد، قريبًا علي تطبيق DEEZER. يذكر أن الحلاني طرح مؤخرًا كليب " شوبخاف علكي"، الذي حقق مشاهدات عالية منذ بداية طرحه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| عاصي الحلاني يغني دعاء بعنوان "انساك ربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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