تكريم هاني شاكر في افتتاح مهرجان "المدينة" بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كرمت إدارة مهرجان المدينة، بمدينة صفاقس التونسية، مساء أمس الأربعاء 8 مايو، الفنان الكبير هاني شاكر.
وكرم والي صفاقس عادل الخبثاني، الفنان هاني شاكر، تقديرًا لعطائه وتاريخه الفني واسهاماته في مجال الغناء والسينما والمسرح، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1972 وقدم فيها ما يزيد عن 600 أغنية منذ انطلاقته.
ويحيي الفنان الكبير حفلا غنائيا، مساء غد الجمعة 10 مايو، بمدينة صفاقس التونسية.
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