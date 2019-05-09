ثلاثة أفلام جديدة من سلسلة “ستار وورز” اعتباراً من 2022

أعلنت إستديوهات “ديزني” عن خروج ثلاثة أفلام جديدة من عالم “ستار وورز” إلى الصالات اعتباراً من كانون الأول 2022، بواقع فيلم كل سنتين، و قررت أيضاً إرجاء موعد طرح فيلم “أفاتار 2” حتى نهاية 2021، وأشارت “ديزني” في بيان إلى أن “ثلاثة أفلام جديدة من سلسلة ستار وورز ستخرج إلى الصالات في نهاية الأسبوع التي تسبق عيد الميلاد بواقع مرة كل سنتين اعتباراً من 2022″، بعد فيلم “ذي رايز أوف سكاي ووكر” الذي يبدأ عرضه نهاية العام الحالي مشكلاً نهاية للسلسلة الأصلية التي انطلقت في 1977، ولم تعطِ “ديزني” التي اشترت في 2012 “لوكاسفيلم” أي تفاصيل عن هذه الأفلام الجديدة الثلاثة.

ويجري حالياً التحضير لثلاثيتين جديدتين منفصلتين في إطار عالم أفلام جورج لوكاس، إحداهما يحضرها مبتكرو مسلسل “غايم أوف ثرونز”، والثانية للمخرج ريان جونسون الذي أخرج الجزء الثامن من السلسلة بعنوان “ذي لاست جيداي”، لكن ما زال من غير المعلوم ما إذا كانت الأفلام الثلاثة التي ستعرض في 2022 و2024 و2026، ستشكل ثلاثية قائمة بذاتها أم أنها ستشكل أعمالاً مستقلةً على طريقة “روغ وان: ايه ستار وورز ستوري” أو “سولو”، وتسارعت وتيرة إنتاج أفلام “ستار وورز” في السنوات الأخيرة، فبعدما أُنتجت ستة أفلام في 38 عاماً، ارتفع العدد إلى أربعة أعمال جديدة في سنتين ونصف السنة، بين “ذي فورس أويكنز” في كانون الأول 2015 و”سولو” في أيار 2018.

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كذلك أعلنت إستديوهات “ديزني” الثلثاء إرجاء طرح الجزء الثاني من فيلم “أفاتار” لجيمس كاميرون، الذي لا يزال يحمل الرقم القياسي لأعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر في الصالات العالمية، لكنه مهدد حالياً بفعل الإيرادات الهائلة التي يحققها “أفنجرز: إندغايم”، وسيخرج فيلم “أفاتار 2” إلى الصالات العالمية في كانون الأول 2021 على أن يتبعه الجزء الثالث من السلسلة في كانون الأول 2023، وبالوتيرة عينها صولاً إلى الجزء الخامس في 2027 وفق بيان “ديزني”.