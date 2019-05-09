شاهد: تعليق هند البلوشي على مقالب رامز جلال !

أوضحت الفنانة هند البلوشي عن حقيقة مقالب رامز جلال مع الممثلين في لقاء لها في برنامج “سراي مع نورة” الذي يعرض على قناة aTV الكويتية، حيث قالت: “أمانة أنا كنت مثلكم أقول لأ مفبرك ولا تقولون حكي فاضي وهذا كله تمثيل ويتعمدون يجيبون ممثلين صح عشان يمثلون الدور “، وأوضحت أنها وقعت في شباك مقالب رامز “رامز في الشلال “، حيث وجهت لها دعوة من فريق العمل، لتحل ضيفة على النسخة المعربة من أحد برامج المسابقات ذي الطابع الرياضي، حيث قالت :”أنا كنت أمثل وأصور أخر مشاهد مسلسل 25 دقيقة ..جاني إتصال من أستاذ محمد جمعة وقال لي تطلعي في برنامج مسابقات”، وتابعت: ” قالو لي البسي لبس عادي وشوز واطي لأن فيه مية ..”.

يذكر أن هند عرض لها خلال الفترة الماضية مسلسل «25 دقيقة»، إخراج سائد الهواري، وتأليف سحاب، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم إبراهيم الحربي وعبدالله بوشهري وأحمد السلمان وطيف، والعديد من الفنانين وتدور أحداث المسلسل حول احتراق طائرة الكابتن «هايدي»، إثر حادث، لكنها تنجو من الموت، وبعد فترة تتوفى جدتها، مما يسبب لها الدخول في حالة من الاضطرابات النفسية الكبيرة، ويظهر في حياتها فؤاد، الذي يسعى جاهدا إلى إخراجها من أزمتها النفسية.